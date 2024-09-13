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Мошенцев Никита Николаев

Место рождения

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Мошенцев Николай Александров

Мать: Мошенцева (Еликова) Евфимия

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
02.02.1848 ст.

Жена: Мошенцева Пелагея Евфимова

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
1. Стр. 244 об-245. февраль 2 c. Синеньких гос кр-н Никита Николаев Мошенцев, первым браком, 18 лет. Камышинского уезда села Мордов солдатская девица Пелагия Eвфифова (?), первым бр, 18 лет. Поручител... Показать все
Смерть
Неизвестно

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