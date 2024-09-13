Мошенцев Никита Николаев
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
02.02.1848 ст.
1. Стр. 244 об-245. февраль 2 c. Синеньких гос кр-н Никита Николаев Мошенцев, первым браком, 18 лет. Камышинского уезда села Мордов солдатская девица Пелагия Eвфифова (?), первым бр, 18 лет. Поручител... Показать все
Смерть
Неизвестно