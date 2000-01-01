Овчеренко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчеренко Николай

Овчеренко Николай

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1950

Сын: Овчеренко Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Овчеренко Зинаида Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчеренко Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Овчеренко Зинаида Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчеренко Николай Николаевич

Мать ребёнка: Овчеренко Зинаида Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчеренко Александр Николаевич

Мать ребёнка: Овчеренко Зинаида Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчеренко Зинаида Степановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close