Овчеренко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1950
Сын: Овчеренко Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Овчеренко Зинаида Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчеренко Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Овчеренко Зинаида Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчеренко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Овчеренко Зинаида Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчеренко Александр Николаевич
Мать ребёнка: Овчеренко Зинаида Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно