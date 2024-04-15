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Перевалов Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Перевалов Иван Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Парасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Перевалова Аксинья Егоровна

Место жительства
С 1820
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 1820
Заозерное, Купинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Акулина Тимофеевна

Мать ребёнка: Перевалова Аксинья Егоровна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Степанида Тимофеевна

Мать ребёнка: Перевалова Аксинья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перевалова Аксинья Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1856
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