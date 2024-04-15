Перевалов Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Перевалов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Парасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Перевалова Аксинья Егоровна
Место жительства
С 1820
Место жительства
До 1820
Заозерное, Купинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Акулина Тимофеевна
Мать ребёнка: Перевалова Аксинья Егоровна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Степанида Тимофеевна
Мать ребёнка: Перевалова Аксинья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1856