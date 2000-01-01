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Brok von Zeder (Feder) Amalie (August)
Brok von Zeder (Feder) Amalie (August)
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Feder August
1850 г.р.
Мать
Feder (Feder) Berta
1854 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Feder August
Мать:
Feder Berta
Смерть
Неизвестно
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