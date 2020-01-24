Усманов Мансур Вахитович
Место рождения
Дата рождения01.01.1930
Дата смерти24.01.2020
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1930
Рождение ребёнка
07.09.1959
Сын: Усманов Маннаф Мансурович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
24.01.2020
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно