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Тарасов Петр Павлович

Место рождения

Климины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарасов Павел

Мать: не указана

Климины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова (--) Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
27.11.1905

Дочь: Тарасова Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Тарасова (--) Матрена Федоровна

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Смерть
Неизвестно

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