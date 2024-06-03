Тарасов Петр Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тарасов Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1905
Дочь: Тарасова Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Тарасова (--) Матрена Федоровна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Смерть
Неизвестно