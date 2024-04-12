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Альбанский Трофим Григорьевич

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

1846

Дата смерти

04.06.1888 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Место жительства
1873
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
13.10.1882 ст.

Дочь: Альбанская Валерия Трофимовна

Мать ребёнка: Альбанская Агриппина Павловна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
25.06.1888 ст.

Сын: Альбанский Карп Трофимович

Мать ребёнка: Альбанская Агриппина Павловна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Альбанская Агриппина Павловна

Смерть
04.06.1888 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
от чахотки https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-F98L-K?cc=4426189&cat=827202
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