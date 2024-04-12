Альбанский Трофим Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти04.06.1888 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Место жительства
1873
Рождение ребёнка
13.10.1882 ст.
Дочь: Альбанская Валерия Трофимовна
Мать ребёнка: Альбанская Агриппина Павловна
Рождение ребёнка
25.06.1888 ст.
Сын: Альбанский Карп Трофимович
Мать ребёнка: Альбанская Агриппина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.06.1888 ст.
от чахотки https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-F98L-K?cc=4426189&cat=827202