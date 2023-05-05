Шихалеева Виктория Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ручка Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.10.1994
Отец ребёнка: Ручка Иван Иванович
Рождение ребёнка
19.05.1998
Сын: Ручка Егор Иванович
Отец ребёнка: Ручка Иван Иванович
Рождение ребёнка
31.10.2014
Дочь: Ручка Вера Ивановна
Отец ребёнка: Ручка Иван Иванович