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Шихалеева Виктория Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1974

Отец: Шихалеев Михаил Викторович

Мать: Любочка Нина Терентевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ручка Иван Иванович

Рождение ребёнка
03.10.1994

Сын: Ручка Никита Иванович

Отец ребёнка: Ручка Иван Иванович

Рождение ребёнка
19.05.1998

Сын: Ручка Егор Иванович

Отец ребёнка: Ручка Иван Иванович

Рождение ребёнка
31.10.2014

Дочь: Ручка Вера Ивановна

Отец ребёнка: Ручка Иван Иванович

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