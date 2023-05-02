Анохин Владимер Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1960
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1960
Отец: не указан
Мать: Анохина Елена Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ГАЛИНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анохин Александр Владимерович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анохина Александра Владимеровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно