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Анохин Владимер Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1960

Отец: не указан

Мать: Анохина Елена Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ГАЛИНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анохин Александр Владимерович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анохина Александра Владимеровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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