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Корольков Степан Яковлевич

Место рождения

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1807

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Корольков Яков Иванович

Мать: Королькова Авдотья Герасимовна

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Корольков Петр Степанович

Мать ребёнка: Королькова Анна Ларионовна

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Корольков Михаил Степанович

Мать ребёнка: Королькова Анна Ларионовна

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Королькова Матрена Степановна

Мать ребёнка: Королькова Анна Ларионовна

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Королькова Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Королькова Анна Ларионовна

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Королькова Аграфена Степановна

Мать ребёнка: Королькова Анна Ларионовна

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Корольков Контилиан Степанович

Мать ребёнка: Королькова Анна Ларионовна

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Королькова Акулина Степановна

Мать ребёнка: Королькова Анна Ларионовна

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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