Корольков Степан Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1807
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
1831
Сын: Корольков Петр Степанович
Мать ребёнка: Королькова Анна Ларионовна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Корольков Михаил Степанович
Мать ребёнка: Королькова Анна Ларионовна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Королькова Матрена Степановна
Мать ребёнка: Королькова Анна Ларионовна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Королькова Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Королькова Анна Ларионовна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Королькова Аграфена Степановна
Мать ребёнка: Королькова Анна Ларионовна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Корольков Контилиан Степанович
Мать ребёнка: Королькова Анна Ларионовна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Королькова Акулина Степановна
Мать ребёнка: Королькова Анна Ларионовна
Работа или профессия
Неизвестно