Кучумова (Комарова) Маргарита Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучумова (Комарова) Маргарита Васильевна

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Место рождения

Костромская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

18.04.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская область
Призыв на военную службу
С 1941
Костромская область
Военная служба
Между 1941 и 1943
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кучумов Анатолий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучумов Анатолий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Горнозаводск, Горнозаводский, Пермский край
Смерть
18.04.1988
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