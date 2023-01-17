Кучумова (Комарова) Маргарита Васильевна
Место рожденияКостромская область
Дата рождения1923
Дата смерти18.04.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская область
Призыв на военную службу
С 1941
Костромская область
Военная служба
Между 1941 и 1943
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кучумов Анатолий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Горнозаводск, Горнозаводский, Пермский край
Смерть
18.04.1988