Grunte (Grundmann) Mārtiņš — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Grunte (Grundmann) Mārtiņš

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Veinberga (Grunte (Grundmann)) Marija

Мать ребёнка: Grunte Līze

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Grunte Līze

Смерть
Неизвестно

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