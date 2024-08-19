Grunte (Grundmann) Mārtiņš
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Veinberga (Grunte (Grundmann)) Marija
Мать ребёнка: Grunte Līze
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Grunte Līze
Смерть
Неизвестно