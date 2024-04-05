Трошкова (Соломенникова) Татьяна Борисовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти02.08.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1857
Рождение ребёнка
28.12.1859
Сын: Трошков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Трошков Николай Артемьевич
Рождение ребёнка
03.11.1861
Сын: Трошков Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Трошков Николай Артемьевич
Рождение ребёнка
22.09.1864
Сын: Трошков Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Трошков Николай Артемьевич
Рождение ребёнка
13.06.1867
Отец ребёнка: Трошков Николай Артемьевич
Рождение ребёнка
23.04.1869
Сын: Трошков Симеон (Семён) Николаевич
Отец ребёнка: Трошков Николай Артемьевич
Рождение ребёнка
11.08.1870
Дочь: Трошкова Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Трошков Николай Артемьевич
Смерть
02.08.1873