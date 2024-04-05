Трошкова (Соломенникова) Татьяна Борисовна Около 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трошкова (Соломенникова) Татьяна Борисовна

Место рождения

Новосоломенники, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

02.08.1873

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосоломенники, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
23.01.1857

Муж: Трошков Николай Артемьевич

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.12.1859

Сын: Трошков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Трошков Николай Артемьевич

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.11.1861

Сын: Трошков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Трошков Николай Артемьевич

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.09.1864

Сын: Трошков Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Трошков Николай Артемьевич

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.06.1867

Сын: Трошков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Трошков Николай Артемьевич

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.04.1869

Сын: Трошков Симеон (Семён) Николаевич

Отец ребёнка: Трошков Николай Артемьевич

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.08.1870

Дочь: Трошкова Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Трошков Николай Артемьевич

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
02.08.1873
Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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