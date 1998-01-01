Саратовкин Олег
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1988
Сын: Саратовкин Владислав
Мать ребёнка: Саратовкина Мария Генриховна
Рождение ребёнка
1998
Сын: Саратовкин Артур
Мать ребёнка: Саратовкина Мария Генриховна
Рождение ребёнка
2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саратовкина Мария Генриховна
Бракосочетание
Неизвестно