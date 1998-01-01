Саратовкин Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саратовкин Олег

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саратовкин Анатолий Евгеньевич

Мать: Саратовкина Светлана

Рождение ребёнка
1988

Сын: Саратовкин Владислав

Мать ребёнка: Саратовкина Мария Генриховна

Рождение ребёнка
1998

Сын: Саратовкин Артур

Мать ребёнка: Саратовкина Мария Генриховна

Рождение ребёнка
2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саратовкина Мария Генриховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саратовкина Мария Генриховна

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