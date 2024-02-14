Шигап — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шигап

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шигапова) Бибинур

Мать ребёнка: (Шигапова) Шамсикамар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шигапов Хэсретдин

Мать ребёнка: (Шигапова) Шамсикамар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шигапов Зиятдин

Мать ребёнка: (Шигапова) Шамсикамар

Рождение ребёнка
02.07.1886

Дочь: Фатхуллина (Шигапова) Шэмсеруй

Мать ребёнка: (Шигапова) Шамсикамар

Смерть
Неизвестно

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