Феодора Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Филип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Мина Осипов
Отец ребёнка: Осип Михайлов
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ульяна Осипова
Отец ребёнка: Осип Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осип Михайлов
Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно