Феодора Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодора Филипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Филип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Мина Осипов

Отец ребёнка: Осип Михайлов

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ульяна Осипова

Отец ребёнка: Осип Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип Михайлов

Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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