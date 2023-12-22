Третьяков Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти29.01.1895
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1862
Дочь: Третьякова Параскева Ильинична
Мать ребёнка: Третьякова -- Анастасия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1895
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]