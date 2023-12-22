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Третьяков Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

29.01.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1862

Дочь: Третьякова Параскева Ильинична

Мать ребёнка: Третьякова -- Анастасия Михайловна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова -- Анастасия Михайловна

Смерть
29.01.1895
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
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