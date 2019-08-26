Рзянина (Грязева) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1946
Дата смерти26.08.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1946
Отец: Грязев Николай Николаевич
Мать: Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
17.06.1967
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Рзянин Николай Владимирович
Рождение ребёнка
06.04.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рзянин Николай Владимирович
Образование
Неизвестно
высшее, закончила Саратовский государственный
Место жительства
Неизвестно
г.Балаково,Саратовской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.08.2019