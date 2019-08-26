Рзянина (Грязева) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рзянина (Грязева) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1946

Дата смерти

26.08.2019

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1946

Отец: Грязев Николай Николаевич

Мать: Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
17.06.1967

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Рзянин Николай Владимирович

Рождение ребёнка
06.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рзянин Николай Владимирович

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Образование
Неизвестно
высшее, закончила Саратовский государственный
Место жительства
Неизвестно
г.Балаково,Саратовской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рзянин Николай Владимирович

Смерть
26.08.2019
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
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