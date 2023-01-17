Барановский Владимир Львович
Место рождения
Дата рождения20.10.1882
Дата смерти11.09.1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1902 по 1931
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
11.09.1931
Сиблаг