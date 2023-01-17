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Барановский Владимир Львович

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.10.1882

Дата смерти

11.09.1931

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1902 по 1931
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
11.09.1931
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