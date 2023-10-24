Осипов Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
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Рождение ребёнка
21.12.1926
Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
1928
Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
14.07.1931
Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
25.?.1937
Рождение ребёнка
24.12.1943
Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома