Осипов Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.12.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зарубина Ольга Ивановна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зарубина Ольга Ивановна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
14.07.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зарубина Ольга Ивановна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
25.?.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зарубина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
24.12.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зарубина Ольга Ивановна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
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