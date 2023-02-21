Мерелло Аделаида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Лариса Петровна
Отец ребёнка: Мерелло (мерелли) Петро Леопольдович
Рождение ребёнка
02.02.1911
Отец ребёнка: Мерелло (мерелли) Петро Леопольдович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно