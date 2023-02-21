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Мерелло Аделаида Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Лариса Петровна

Отец ребёнка: Мерелло (мерелли) Петро Леопольдович

Рождение ребёнка
02.02.1911

Сын: Мерелло Энрико Петрович

Отец ребёнка: Мерелло (мерелли) Петро Леопольдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерелло (мерелли) Петро Леопольдович

Смерть
Неизвестно
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