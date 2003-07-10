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Савицкий Анатолий Тимофеевич

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Место рождения

Ясашная, Алапаевское, Свердловская область

Дата рождения

23.06.1948

Дата смерти

10.07.2003

Пол

Мужской

Добавил:

SM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1948

Отец: Савицкий Тимофей Венидиктович

Мать: Зенкова Надежда Александровна

Ясашная, Алапаевское, Свердловская область
Бракосочетание
21.10.1970

Жена: Савицкая Стефания Михайловна

Рождение ребёнка
12.03.1973

Сын: Савицкий Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Савицкая Стефания Михайловна

Рождение ребёнка
01.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савицкая Стефания Михайловна

Смерть
10.07.2003
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