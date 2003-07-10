Савицкий Анатолий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения23.06.1948
Дата смерти10.07.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1948
Бракосочетание
21.10.1970
Рождение ребёнка
12.03.1973
Сын: Савицкий Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Савицкая Стефания Михайловна
Рождение ребёнка
01.04.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савицкая Стефания Михайловна
Смерть
10.07.2003