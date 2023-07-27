Трошева-Никитина Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошева-Никитина Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Егор Петрович

г. Кудымкар
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Егор Петрович

г. Кудымкар
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Егор Петрович

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