Трошева-Никитина Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Егор Петрович
г. Кудымкар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Егор Петрович
г. Кудымкар
Бракосочетание
Неизвестно