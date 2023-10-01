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Пендюкова Акилина Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пендюков Константин Васильевич

Рождение ребёнка
19.12.1911 ст.

Сын: Пендюков Евгений Константинович

Отец ребёнка: Пендюков Константин Васильевич

Место жительства
1912 ст.
Севастополь, Украинская ССР
Смерть
Неизвестно

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