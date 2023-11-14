Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофей

Мать: Гарпина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валерий

Мать ребёнка: Анна

Смерть
Неизвестно
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