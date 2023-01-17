Липчанская (Клычева) Анастасия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липчанская (Клычева) Анастасия Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клычев Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1917

Дочь: Калмыкова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Липчанский Иван II Ефимович

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липчанский Иван II Ефимович

Смерть
1918
Умерла от горя после смерти мужа
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