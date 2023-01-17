Липчанская (Клычева) Анастасия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1918
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клычев Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1917
Дочь: Калмыкова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Липчанский Иван II Ефимович
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1918
Умерла от горя после смерти мужа