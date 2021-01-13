Магула Василь Хомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМагула Василь Хомич

Магула Василь Хомич

avatar

Место рождения

Украина, г. Винница

Дата рождения

1910

Дата смерти

10.10.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Магула Фома

Мать: Магула Текля

Украина, г. Винница
Рождение ребёнка
1945

Сын: Магула Василий Васильевич

Мать ребёнка: Селезень Мария Марковна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Магула Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Селезень Мария Марковна

Рождение ребёнка
25.08.1955

Сын: Магула Яков Васильевич

Мать ребёнка: Селезень Мария Марковна

Смерть
10.10.1962
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close