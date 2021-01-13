Магула Василь Хомич
Место рожденияУкраина, г. Винница
Дата рождения1910
Дата смерти10.10.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Магула Фома
Мать: Магула Текля
Украина, г. Винница
Рождение ребёнка
1945
Сын: Магула Василий Васильевич
Мать ребёнка: Селезень Мария Марковна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Магула Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Селезень Мария Марковна
Рождение ребёнка
25.08.1955
Мать ребёнка: Селезень Мария Марковна
Смерть
10.10.1962