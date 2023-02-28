Анна Прохорова
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Прасковья Макарова
Отец ребёнка: Макар Константинов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Матрёна Макарова
Отец ребёнка: Макар Константинов
Место жительства
1858
44
Рождение ребёнка
21.06.1868
Дочь: Агриппина Макарова
Отец ребёнка: Макар Константинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макар Константинов
Смерть
Неизвестно