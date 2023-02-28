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Анна Прохорова

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Прасковья Макарова

Отец ребёнка: Макар Константинов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Матрёна Макарова

Отец ребёнка: Макар Константинов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
44
Рождение ребёнка
21.06.1868

Дочь: Агриппина Макарова

Отец ребёнка: Макар Константинов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макар Константинов

Смерть
Неизвестно
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