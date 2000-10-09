Олефир Анатолий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олефир Анатолий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1931

Дата смерти

09.10.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1959

Дочь: Панова Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Василакий Людмила Александровна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Развод
1973

Жена: Василакий Людмила Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олефир Олег Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.10.2000
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