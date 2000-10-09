Олефир Анатолий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1931
Дата смерти09.10.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1959
Дочь: Панова Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Василакий Людмила Александровна
Кропивницкий, Кіровоградська область
Развод
1973
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.10.2000