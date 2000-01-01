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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1932

Сын: Минченко Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Минченко Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Петровна

Отец ребёнка: Минченко Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Минченко Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вчерашняя Вера Петровна

Отец ребёнка: Минченко Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Минченко Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минченко Пётр

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