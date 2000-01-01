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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1932
Сын: Минченко Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Минченко Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Петровна
Отец ребёнка: Минченко Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Минченко Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вчерашняя Вера Петровна
Отец ребёнка: Минченко Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Минченко Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минченко Пётр