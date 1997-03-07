Суханов Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуханов Александр Федорович

Суханов Александр Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1911

Дата смерти

30.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1911

Отец: Суханов Федор Прокофьевич

Мать: Суханова Ксения (Аксинья) Герасимовна

Рождение ребёнка
02.08.1930

Сын: Суханов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Суханова Раиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
24.06.1932

Сын: Суханов Борис Александрович

Мать ребёнка: Суханова Раиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
05.08.1935

Дочь: Костюхина Лидия Александровна

Мать ребёнка: Суханова Раиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
22.10.1939

Сын: Суханов Александр Александрович

Мать ребёнка: Суханова Раиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
05.06.1942

Сын: Суханов Павел Александрович

Мать ребёнка: Суханова Раиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
19.08.1949

Сын: Суханов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Суханова Раиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суханова Надежда Алексадровна

Мать ребёнка: Суханова Раиса Тимофеевна

Смерть
30.03.1989
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close