Суханов Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1911
Дата смерти30.03.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1911
Рождение ребёнка
02.08.1930
Сын: Суханов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Суханова Раиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
24.06.1932
Сын: Суханов Борис Александрович
Мать ребёнка: Суханова Раиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.08.1935
Дочь: Костюхина Лидия Александровна
Мать ребёнка: Суханова Раиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
22.10.1939
Сын: Суханов Александр Александрович
Мать ребёнка: Суханова Раиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.06.1942
Сын: Суханов Павел Александрович
Мать ребёнка: Суханова Раиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.08.1949
Сын: Суханов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Суханова Раиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суханова Надежда Алексадровна
Мать ребёнка: Суханова Раиса Тимофеевна
Смерть
30.03.1989