Овчинникова (Подобедова) Мария Перфильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Подобедова) Мария Перфильевна

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

20.01.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

Муж

Дети

1937 г.р.
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1907

Отец: Подобедов Перфилий Перфильевич

Мать: Подобедова Ксения Федоровна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Л(?) Ивановна

Отец ребёнка: Овчинников Иван

Рождение ребёнка
03.04.1940

Дочь: Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Овчинников Иван

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Иван

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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