Овчинникова (Подобедова) Мария Перфильевна
Место рождения
Дата рождения20.01.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1907
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Л(?) Ивановна
Отец ребёнка: Овчинников Иван
Рождение ребёнка
03.04.1940
Дочь: Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Овчинников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овчинников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овчинников Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Овчинников Иван
Смерть
Неизвестно