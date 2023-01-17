Беклемишев Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беклемишев Михаил Николаевич

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Место рождения

Божениново, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Божениново, город Алексин, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1936
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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