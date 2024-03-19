Гоборова Ольга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1911
Отец ребёнка: Гоборов Малахий (Малофей) Иванович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Гоборов Малахий (Малофей) Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1915
Отец ребёнка: Гоборов Малахий (Малофей) Иванович
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Смолина (Гоборова) Антонина Малаховна
Отец ребёнка: Гоборов Малахий (Малофей) Иванович
Рождение ребёнка
18.12.1920
Дочь: Штейбезандт (Гоборова) Анастасия Малаховна
Отец ребёнка: Гоборов Малахий (Малофей) Иванович
Рождение ребёнка
19.04.1923
Дочь: Добровольская (Гоборова) Нина Малаховна
Отец ребёнка: Гоборов Малахий (Малофей) Иванович
Забородье, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Около 1967