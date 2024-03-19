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Гоборова Ольга Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1967

Пол

Женский

Добавил:

EA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоборов Малахий (Малофей) Иванович

Рождение ребёнка
07.04.1911

Сын: Гоборов Степан Малахович

Отец ребёнка: Гоборов Малахий (Малофей) Иванович

Борода, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Гоборов Михаил Малахович

Отец ребёнка: Гоборов Малахий (Малофей) Иванович

Борода, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1915

Сын: Гоборов Федор Малахович

Отец ребёнка: Гоборов Малахий (Малофей) Иванович

Борода, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Смолина (Гоборова) Антонина Малаховна

Отец ребёнка: Гоборов Малахий (Малофей) Иванович

Борода, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.12.1920

Дочь: Штейбезандт (Гоборова) Анастасия Малаховна

Отец ребёнка: Гоборов Малахий (Малофей) Иванович

Борода, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.04.1923

Дочь: Добровольская (Гоборова) Нина Малаховна

Отец ребёнка: Гоборов Малахий (Малофей) Иванович

Забородье, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Около 1967
Борода, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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