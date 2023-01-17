Душечкина (Дорхова) Мария
Место рождения
Дата рождения21.01.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1891
Отец: Дорохов Петр
Мать: Дорохова Агапия
Бракосочетание
29.10.1908
Муж: Душечкин Федор
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1923
Сын: Душечкин Иван
Отец ребёнка: Душечкин Федор
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Душечкин Федор
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Душечкин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Душечкин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Душечкин Михаил
Отец ребёнка: Душечкин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Душечкин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврикова Мария
Отец ребёнка: Душечкин Федор
Смерть
Неизвестно