Львова Антонина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Екатерина Макаровна
Отец ребёнка: Львов Макар Яковлевич
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Львов Макар Яковлевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Львов Иван Макарович
Отец ребёнка: Львов Макар Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно