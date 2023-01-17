Львова Антонина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львова Антонина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Екатерина Макаровна

Отец ребёнка: Львов Макар Яковлевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Львов Николай Макарович

Отец ребёнка: Львов Макар Яковлевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Львов Иван Макарович

Отец ребёнка: Львов Макар Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Львов Макар Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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