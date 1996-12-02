Шантина (Денисова) Евгения Васильевна
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рождения25.07.1933
Дата смерти02.12.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1933
Официально не внесен в свидетельство
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анатолий
Рождение ребёнка
31.12.1958
Дочь: Гурьянова (Денисова) Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Анатолий
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Никулина (Миллер) Маргарита Владимировна
Отец ребёнка: Миллер Владимир
Смерть
02.12.1996
Омск, город Омск, Омская область