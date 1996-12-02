Шантина (Денисова) Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шантина (Денисова) Евгения Васильевна

Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

25.07.1933

Дата смерти

02.12.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЮЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1933

Отец: Федоров Василий Федорович

Мать: Денисова Наталья Степановна

Официально не внесен в свидетельство
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анатолий

Рождение ребёнка
31.12.1958

Дочь: Гурьянова (Денисова) Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Анатолий

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Никулина (Миллер) Маргарита Владимировна

Отец ребёнка: Миллер Владимир

Смерть
02.12.1996
Омск, город Омск, Омская область

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