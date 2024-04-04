Донец Алексеёнок Екатерина Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексеёнок Марк Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Донец Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Донец Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Донец Иван Иванович
Смерть
Неизвестно