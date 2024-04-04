Донец Алексеёнок Екатерина Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донец Алексеёнок Екатерина Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеёнок Марк Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Донец Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донец Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Донец Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донец Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Донец Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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