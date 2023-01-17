Коваленко Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1919

Дочь: Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Коваленко Владимир Яковлевич

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Владимир Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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