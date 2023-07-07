Цыденова Мария Доржиевна?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хэшэгто
Рождение ребёнка
?.11.1954
Сын: Цыденов Владимир Сангадиевич
Отец ребёнка: Цыденов Сангади Цыренович
Рождение ребёнка
07.09.1955
Дочь: Будаева Валентина Сангадиевна
Отец ребёнка: Цыденов Сангади Цыренович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыденова Роза Сангадиевна
Отец ребёнка: Цыденов Сангади Цыренович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыденов Борис Сангадиевич
Отец ребёнка: Цыденов Сангади Цыренович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыденова Татьяна Сангадиевна
Отец ребёнка: Цыденов Сангади Цыренович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыденов Сергей
Отец ребёнка: Цыденов Сангади Цыренович
Смерть
Неизвестно