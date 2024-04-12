Байленко (Кавран) Христина Макарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байленко (Кавран) Христина Макарьевна

Место рождения

Черныши, Черкаська область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.
1827 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Черныши, Черкаська область
Бракосочетание
11.05.1852

Муж: Байленко Семен Авраамович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YSJ3-111?i=16&cc=1503045&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQVSZ-WYQH
Рождение ребёнка
16.09.1856 ст.

Сын: Байленко Никита Семенович

Отец ребёнка: Байленко Семен Авраамович

Черныши, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-4NXK-1?i=9&wc=XRFJ-C68%3A1588783411%2C66435901%2C69979901%2C1589442713&cc=1503045
Бракосочетание
04.11.1879

Муж: Козодой Федор Тихонович

Черныши, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-G397-P?cc=4133834
Смерть
Неизвестно
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