Байленко (Кавран) Христина Макарьевна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Бракосочетание
11.05.1852
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YSJ3-111?i=16&cc=1503045&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQVSZ-WYQH
Рождение ребёнка
16.09.1856 ст.
Сын: Байленко Никита Семенович
Отец ребёнка: Байленко Семен Авраамович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-4NXK-1?i=9&wc=XRFJ-C68%3A1588783411%2C66435901%2C69979901%2C1589442713&cc=1503045
Бракосочетание
04.11.1879
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-G397-P?cc=4133834
Смерть
Неизвестно