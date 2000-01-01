Зайцев Анатолий
Место рожденияБабаевский район
Дата рождения26.06.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бабаевский район
Бракосочетание
2006
Жена: Зайцева Марина
Бабаевский район
Рождение ребёнка
2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева Марина
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
24.?.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева Марина
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас