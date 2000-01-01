Зайцев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Анатолий

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Место рождения

Бабаевский район

Дата рождения

26.06.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1982 г.р.

Дети

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Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бабаевский район
Бракосочетание
2006

Жена: Зайцева Марина

Бабаевский район
Рождение ребёнка
2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Марина

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
24.?.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Марина

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
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