Пехтелева (Тюрева) Руфина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.03.1935
Отец: Тюрев Василий Иванович
Мать: Тюрева Анна Степановна
Рождение ребёнка
05.07.1957
Дочь: Юшкина Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Пехтелев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
04.10.1961
Дочь: Коваленко Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Пехтелев Василий Николаевич