Пехтелева (Тюрева) Руфина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пехтелева (Тюрева) Руфина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1935

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1935

Отец: Тюрев Василий Иванович

Мать: Тюрева Анна Степановна

Рождение ребёнка
05.07.1957

Дочь: Юшкина Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Пехтелев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
04.10.1961

Дочь: Коваленко Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Пехтелев Василий Николаевич

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