Малютина Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютина Светлана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1981 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1981

Сын: Шмуйлович Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Шмуйлович Григорий Юрьевич

Рождение ребёнка
29.11.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмуйлович Григорий Юрьевич

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