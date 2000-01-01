Малютина Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1981
Сын: Шмуйлович Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Шмуйлович Григорий Юрьевич
Рождение ребёнка
29.11.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шмуйлович Григорий Юрьевич