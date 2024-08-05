Александра Назарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Назарьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
27.08.1882

Сын: Лебедев Александр Иванович

Отец ребёнка: Лебедев Иван Андреевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.08.1883

Дочь: (Лебедева) Агния Ивановна

Отец ребёнка: Лебедев Иван Андреевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.06.1885

Сын: Лебедев Апполоний Иванович

Отец ребёнка: Лебедев Иван Андреевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.07.1887

Дочь: (Лебедева) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Лебедев Иван Андреевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.11.1889

Сын: Лебедев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Лебедев Иван Андреевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.11.1891

Сын: Лебедев Николай Иванович

Отец ребёнка: Лебедев Иван Андреевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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