Александра Назарьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1882
Сын: Лебедев Александр Иванович
Отец ребёнка: Лебедев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
28.08.1883
Дочь: (Лебедева) Агния Ивановна
Отец ребёнка: Лебедев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
01.06.1885
Сын: Лебедев Апполоний Иванович
Отец ребёнка: Лебедев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
26.07.1887
Дочь: (Лебедева) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лебедев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
06.11.1889
Отец ребёнка: Лебедев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
14.11.1891
Отец ребёнка: Лебедев Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно