Угольникова (Сенченко) Виктория Миновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угольникова (Сенченко) Виктория Миновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1937

Сын: Угольников Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Угольников Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Угольников Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Угольников Дмитрий Владимирович

Смерть
Неизвестно
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