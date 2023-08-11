Симакова (Белова) Полина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимакова (Белова) Полина Павловна

Симакова (Белова) Полина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симакова Екатерина

Отец ребёнка: Симаков ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симаков Николай

Отец ребёнка: Симаков ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симаков ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.