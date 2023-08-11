Симакова (Белова) Полина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симакова Екатерина
Отец ребёнка: Симаков ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симаков Николай
Отец ребёнка: Симаков ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симаков ?
Смерть
Неизвестно