Кукунина (Макушова) Галина Васильевна
Место рождения
Дата рождения09.01.1940
Дата смерти23.03.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1940
Отец: не указан
Рождение ребёнка
29.01.1963
Дочь: Демидова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Кукунин Николай Дмитриевич
Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.2018
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область