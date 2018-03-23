Кукунина (Макушова) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукунина (Макушова) Галина Васильевна

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Место рождения

Альшанка, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

09.01.1940

Дата смерти

23.03.2018

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1940

Отец: не указан

Мать: Макушова Антонина Ивановна

Альшанка, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
29.01.1963

Дочь: Демидова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Кукунин Николай Дмитриевич

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукунин Николай Дмитриевич

Смерть
23.03.2018
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
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