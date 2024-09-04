Даньков Антон Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Даньков Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Данькова) Анна Антоновна
Мать ребёнка: Данькова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Данькова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даньков Терентий Антонович
Мать ребёнка: Данькова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Данькова Агафья
Рождение ребёнка
1899
Сын: Даньков Василий Антонович
Мать ребёнка: Данькова Агафья