Володина (Степанова) Лидия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина (Степанова) Лидия Ильинична

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Место рождения

Тулитово, Парфинский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

28.11.1928

Дата смерти

11.04.2013

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1928

Отец: Степанов Илья Степанович

Мать: Степанова Прасковья Семёновна

Тулитово, Парфинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
05.09.1953

Дочь: Иванова Вера Александровна

Отец ребёнка: Володин Александр Иванович

Рождение ребёнка
27.09.1954

Дочь: Смирнова Галина Александровна

Отец ребёнка: Володин Александр Иванович

Рождение ребёнка
10.11.1955

Сын: Володин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Володин Александр Иванович

Рождение ребёнка
10.05.1958

Сын: Володин Николай Александрович

Отец ребёнка: Володин Александр Иванович

Тулитово, Парфинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.03.1960

Дочь: Савотина Нина Александровна

Отец ребёнка: Володин Александр Иванович

Рождение ребёнка
05.11.1961

Сын: Володин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Володин Александр Иванович

Рождение ребёнка
20.04.1963

Дочь: Карпик Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Володин Александр Иванович

Смерть
11.04.2013
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