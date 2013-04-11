Володина (Степанова) Лидия Ильинична
Место рождения
Дата рождения28.11.1928
Дата смерти11.04.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1928
Рождение ребёнка
05.09.1953
Дочь: Иванова Вера Александровна
Отец ребёнка: Володин Александр Иванович
Рождение ребёнка
27.09.1954
Дочь: Смирнова Галина Александровна
Отец ребёнка: Володин Александр Иванович
Рождение ребёнка
10.11.1955
Сын: Володин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Володин Александр Иванович
Рождение ребёнка
10.05.1958
Сын: Володин Николай Александрович
Отец ребёнка: Володин Александр Иванович
Рождение ребёнка
27.03.1960
Дочь: Савотина Нина Александровна
Отец ребёнка: Володин Александр Иванович
Рождение ребёнка
05.11.1961
Сын: Володин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Володин Александр Иванович
Рождение ребёнка
20.04.1963
Дочь: Карпик Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Володин Александр Иванович
Смерть
11.04.2013